Paulo Sousa, tra i candidati più accreditati per la panchina della Roma in caso di esonero di Di Francesco, ha postato su Instagram una foto in maglia juventina: fans giallorossi furiosi

Fino a ieri era il candidato numero uno alla panchina della Roma in caso di esonero di Eusebio Di Francesco. Oggi forse… un po’ meno. L’ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha attirato su di sé le antipatie della piazza giallorossa (dirigenti compresi?) postando ieri semplicemente una foto sul proprio account ufficiale Instagram. L’occasione era appunto quella del big match tra Juventus e Roma, che Sousa ha voluto a modo suo celebrare postando un’immagine d’annata… con la maglia bianconera (in una gara contro i giallorossi). Sì, perché il portoghese, lo ricordiamo, nel corso della sua carriera da calciatore ha anche brevemente vestito la casacca della Juve (tra il 1994 e il 1996): una parentesi non fortunatissima e – a quanto si dice – non finita nemmeno nel migliore dei modi…

Fatto sta che la foto postata dal tecnico ha decisamente acceso gli animi dei tifosi romanisti, che fino a ieri vedevano proprio in Sousa l’allenatore più accreditato alla successione di Di Francesco. Del resto la sconfitta di ieri contro la Juve ha, se possibile, ancora di più complicato la situazione dell’attuale allenatore giallorosso, che però si è visto servire inconsapevolmente un bel regalo di Natale dal collega che, appena qualche settimana fa, aveva aperto esplicitamente le porta alla Roma (di fatto proponendosi). «Non accettare la Roma, il popolo romanista non ti vuole», è stato uno dei commenti più gettonati sotto la foto di Sousa in queste ore. Non una grande mossa quella del portoghese, c’è da dirlo…