Pecoraro bacchetta Allegri e Tagliavento: «Ci vorrebbe maggiore etica»

Il capo della Procura della Figc, Pecoraro, è tornato a parlare dopo Inter-Juventus. Ecco le sue parole sul caso Allegri-Tagliavento

Il capo della Procura Figc, Giuseppe Pecoraro, ha detto la sua sulle vicende di Inter–Juventus. Grandi polemiche, specie sui social, sulla gara ma anche per il post gara, con uno scambio di battute tra Allegri e Tagliavento finito sotto la lente di ingrandimento a causa di alcune fake news circolate in rete. Queste le parole di Pecoraro a Tuttosport: «Invieremo più agenti nelle ultime partite per controllare in maniera capillare i match più sensibili, non più 3 agenti ma 4 sui campi di gara in cui in palio c’è la lotta per lo scudetto o per la retrocessione. Probabilmente invieremo 4 agenti anche per Lazio-Inter se dovesse valere un posto in Champions».

Pecoraro è tornato sul caso Allegri-Tagliavento: «I social hanno poco conto, poi bisogna badare bene a queste presunte nuove opportunità perché bisogna avere la certezza e la neutralità delle fonti stesse. Un conto sono i rapporti che mi arrivano dai collaboratori della Procura federale piuttosto che della polizia, un altro dei filmati che compaiono in rete. I filmati di Inter-Juve li ho visti anch’io ma non dimostrano nulla. Non c’è alcun caso da aprire. Al limite si potrebbe eccepire sull’etica di certi atteggiamenti, ma io non mi occupo di etica ma dal punto di vista disciplinare non c’è nulla da eccepire».