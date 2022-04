Pedri abbatte il Siviglia, Xavi: «Giocatore superlativo, mi ricorda Iniesta: è un po’ timido e introverso, però in campo fa la differenza»

Lo splendido gol di Pedri ha risolto il big match di Liga Barcellona Siviglia. Nella conferenza stampa successiva alla partita, l’allenatore dei blaugrana Xavi ha parlato così del giovane fenomeno.

LE PAROLE – «Incoraggio molto Pedri a tirare dalla distanza. Lui ha l’istinto del passaggio, quello decisivo. Quando giocavo succedeva la stessa cosa anche a me, ma ci sono dei momenti in cui devi tirare in porta. Col Siviglia ha fatto un gol incredibile. Pedri è un giocatore superlativo per il nostro modo di giocare, ce ne sono davvero pochi come lui. È un vero leader in campo, si muove molto e chiede sempre la palla. Mi ricorda Iniesta, un giocatore un po’ timido e introverso, che in campo però faceva sempre la differenza».