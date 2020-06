Pedro Roma: lo spagnolo ha accettato l’offerta giallorossa. I dettagli

La Roma avrebbe trovato l’accordo con Pedro, che a fine stagione lascerà il Chelsea a parametro zero: i dettagli

Buone notizie per Fonseca e la Roma. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Pedro avrebbe accettato la proposta giallorossa. Lo spagnolo, che a fine stagione lascerà il Chelsea a parametro zero, è pronto a dire sì all’offerta del contratto biennale (più opzione per il terzo anno) a tre milioni di euro più bonus.

Il Corsport spiega che la Roma già dallo scorso febbraio aveva cominciato a dialogare con l’entourage del giocare, prima sondando la situazione dell’ex Barcellona, poi affondando il colpo per assicurarselo prima della fine della stagione. Ora il club capitolino dovrà vendere alcuni giocatori prima di mettere nero su bianco l’arrivo di Pedrito.