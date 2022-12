Pelé celebra l’Argentina: «Maradona sta sorridendo»

Le congratulazioni del brasiliano Pelé per la vittoria del Mondiale degli storici rivali dell’Argentina. I dettagli

Pelé, attraverso una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha celebrato il trionfo dell’Argentina in Qatar.

PAROLE – «Oggi il calcio continua a raccontare, come sempre, la sua storia in modo coinvolgente. Messi che vince il suo primo mondiale, come meritava per il suo percorso. Il mio caro amico, Mbappé, che segna quattro gol in una finale. Che dono è stato guardare questo spettacolo al futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per l’incredibile campagna. È bello vedere l’Africa brillare. Congratulazioni Argentina! Sicuramente Diego sta sorridendo ora».