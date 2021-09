Pelè tranquillizza tutti: «Recupero bene, sorrido ogni giorno» – FOTO

Nuovo ricovero in terapia intensiva per Pelè: la leggenda del calcio tranquilizza tutti tramite un post sui social – FOTO

«Amici miei, continuo a recuperare bene. Oggi ho ricevuto le visite dei miei familiari e continuo a sorridere ogni giorno. Grazie per tutto il vostro affetto».