Pellegatti: «Il Milan merita di lottare per lo Scudetto»

Carlo Pellegatti dice la sua sul momento del Milan e sulle ambizioni Scudetto della squadra di Pioli: ecco le parole del noto giornalista

Carlo Pellegatti, ai microfoni di Milannews24, ha parlato delle ambizioni Scudetto dei rossoneri.

Un Milan che dopo due sconfitte di fila contro Napoli e Manchester United ha trovato una vittoria fondamentale a Firenze. Pioli dal derby perso per 0-3 ha posto l’obiettivo di fine stagione quello di centrare la qualificazione in Champions, Ibrahimovic nel post eliminazione europea ha invece rilanciato il sogno Scudetto. Lei quale crede debba essere il target da qui a fine stagione?

«Io sono totalmente d’accordo con Ibrahimovic, bisogna guardare avanti e, come ha detto anche Maldini, fare più punti possibili per non avere rimpianti. Poi alla fine guarderemo chi avremo davanti e chi dietro. Questa deve essere la filosofia, se continui a guardare dietro perdi le dimensioni. Il Milan ha dimostrato per 21 partite di essere il dominatore del campionato, ha perso il primo posto ma ha mantenuto per ora senza troppe difficoltà il secondo, grazie anche al bottino di vittorie del girone di andata. Merita di essere secondo e deve lottare per il primo posto».

