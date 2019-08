Pellegrini intravede la Sardegna: intesa vicinissima tra Cagliari e Juve per il ritorno del giovane terzino. I dettagli

Luca Pellegrini sembra destinato a lasciare la Juve: come affermano la Gazzetta dello Sport e Sky Sport, il Cagliari avrebbe finalmente convinto i bianconeri per il ritorno del terzino.

Muro juventino per ogni discorso riguardante l’eventualità di un riscatto. Si attendono novità, ma per ora l’unica opzione percorribile per Pellegrini è quella di un prestito secco.