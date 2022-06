Pellegrini: «Dobbiamo ritrovare un gruppo di uomini prima che di calciatori». Le dichiarazioni del centrocampista

Lorenzo Pellegrini ha parlato a Rai Sport dopo Italia-Germania.

«Si è rivista una squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo contenti, si stanno dicendo tante cose in questi giorni. C’è bisogno di ritrovare un gruppo di uomini prima che calciatori. La Germania ha dato un’intensità incredibile, abbiamo fatto vedere un punto da cui ripartire. Bisogna essere equilibrati. Non siamo gli ultimi arrivati dopo una sconfitta e non basta una vittoria per essere arrivati. Dobbiamo ripartire dai ragazzi, ci sono un sacco di giovani che si allenano al 100% e si mettono a disposizione. Sono sulla strada giusta»