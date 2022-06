Pellegrini incontra Fabio Ridolfi, il fratello: «Hai esaudito il suo desiderio»

Il capitano della Roma Pellegrini ha incontrato Fabio Ridolfi, uomo che ha ottenuto il via libera per la morte assistita

Il capitano della Roma Pellegrini ha incontrato Fabio Ridolfi, uomo da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi che ha ottenuto il via libera per la morte assistita. Per il quaranteseienne, incontrare il centrocampista era un grande desiderio che ora si è avverato. E il fratello dell’uomo ha voluto ringraziare pubblicamente Lorenzo Pellegrini.

LE PAROLE – «Ciao Lorenzo volevo ringraziarti a nome di tutta la mia famiglia e in particolare di Fabio per il pensiero che hai avuto nei suoi confronti. Hai esaudito un suo desiderio ed è stato un regalo enorme per lui. Come gli ho detto poco tempo fa ‘te ne vai da Campione d’Europa’ e questa coppa lo rende ancora più orgoglioso di tifare Roma. Grazie di cuore».