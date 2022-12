Pellegrini: «Inter ancora da scudetto, ma deve batter il Napoli»

Le parole di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, sulle possibilità scudetto dei nerazzurri. Tutti i dettagli

Ernesto Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex presidente dell’Inter si è espresso sulle possibilità scudetto dei nerazzurri alla ripresa della Serie A.

PAROLE – «Scudetto? Io penso che molto dipenda dalla gara col Napoli; se l’Inter dovesse vincere potrebbe arrivare ancora prima. Se dovesse perdere sarebbe più difficile ma la speranza è l’ultima a morire. Lautaro? Per me è un fenomeno, mi spiace non averlo visto dal 1′ con la Francia ma è stato determinante».