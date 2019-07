Pepé Napoli, l’accordo è vicino: le cifre in ballo col Lille e col giocatore

Pepé Napoli, l’accordo adesso è davvero vicino: ecco le cifre che il club partenopeo è pronto ad investire col Lille e col giocatore

Il Napoli è vicino al grande colpo dell’estate. Che – con ogni probabilità – sarà Pepé e non James Rodriguez. Per un investimento totale che il club partenopeo di De Laurentiis non si era mai concesso.

Con il Lilla, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato infatti raggiunto un accordo di massima per complessivi in 85 milioni, dei quali 21 per il cartellino di Adam Ounas come contropartita tecnica. La richiesta degli agenti per l’esterno d’attacco è invece un quinquennale da oltre 5 milioni netti a stagione, mentre il Napoli ne offre di 4 più bonus.