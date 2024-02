Napoli Barcellona, Pepe Reina: «Calzona merita questa chance»

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida al Barcellona e la prima di Calzona in panchina

Pepe Reina, attualmente portiere del Villarreal capitanato da Raul Albiol, è cresciuto nel Barcellona e ha giocato nel Napoli di Maurizio Sarri. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport prima della sfida tra azzurri e catalani.

FISICO ALLA CR7 – «Nooo, lui è di un altro pianeta. Io mi mantengo discretamente. La testa è tutto: sacrificio, dedizione, voglia».

COME STA ALBIOL – «Alla grande, gioca lui più altri dieci. Fa ancora la differenza. É un fuoriclasse».

DOPPIO EX DI NAPOLI E BARCELLONA – «Mi aspetto un grande spettacolo di calcio e vinca il migliore. Davvero. Ho un debole per l’uno e per l’altro, sono due amici che meritano tanto rispetto. Magari potessero andare da quarti entrambi».

CALZONA – «Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un grande traguardo meritato dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff e alla squadra».

OSIMHEN VS LEWANDOWSKI – «Due che possono vincere la partita da soli: Osi è nel pieno della carriera e può fare la differenza anche con la squadra un po’ in difficoltà. Lewa è Lewa. Sta tornando e ha ricominciato a segnare di più»

KVARATSKHELIA VS YAMAL – «Un attimo. Kvara ha 23 anni ed è più fatto, più formato fisicamente, mentre Yamal ne ha 16: sarà un fuoriclasse spettacolare ma diamogli tempo, anche se nel Barça oggi è quello che incide di più».

IL BARCELLONA VUOLE KVARA – «Non ne ho idea, il mercato non fa per me».

ZIELINSKI FUORI DALLA LISTA CHAMPIONS – «Un giocatore e un ragazzo straordinario che ha dato tantissimo al Napoli. I contratti arrivano alla fine se non c’è l’accordo e i calciatori hanno il diritto di firmare altrove. Capita. Ma ha dato tutto e fino all’ultimo farà lo stesso».

HAMSIK E MERTENS – «Ci sentiamo ogni tanto, non spesso come dovremmo»