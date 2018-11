Ivan Perisic conferma di essere stato vicinissimo al Manchester United e non esclude di lasciare l’Inter

Ivan Perisic, dopo le parole ricche di dubbi e incertezze sul suo futuro in nerazzurro, rincara la dose e intervistato dalla rivista “Four Four Two”, non esclude di lasciare Milano in futuro. Il croato ha confermato: «Premier o Liga? Spero che i tifosi dell’Inter possano capire il mio punto di vista» ammette Perisic che quindi confessa di pensare alla possibilità di giocare in un altro campionato. Il numero 44 nerazzurro d’altronde già la scorsa estate è stato ad un passo dal giocare nel Manchester United: «E’ vero, c’era un’offerta e stavo per lasciare l’Inter. Alla fine però ho deciso di rimanere e l’insistenza di Spalletti ha giocato un ruolo importante. In queste situazioni i dettagli sono fondamentali».

In questo inizio di stagione però finora Perisic, grande protagonista ai Mondiali con la Croazia, non ha particolarmente brillato con soli 2 goal in 17 presenze tra campionato e Champions League. Un rendimento non all’altezza di un giocatore come Perisic, su cui Spalletti punta fortemente tanto da schierarlo titolare anche quando non è in condizioni fisiche accettabili.