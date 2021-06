Croazia, numeri da capogiro per Perisic: come lui solo Cristiano Ronaldo!

Ivan Perisic, in gol poco fa con la Croazia, è l’unico a detenere un record all’Europeo assieme a Cristiano Ronaldo. Ecco di cosa si tratta

Ivan Perisic viene sicuramente da una stagione positiva con la maglia dell’Inter dopo il brontolio degli anni precedenti. La sua qualità non si discute, non sempre però in carriera è stato così decisivo.

I dati raccolti da Opta confermano come l’esterno croato giochi ad alti livelli da ormai diversi anni. È infatti l’unico assieme a Cristiano Ronaldo ad essere andato a segno nelle ultime 5 edizioni dei più grandi tornei internazionali (Mondiali ed Europei).