Christian Cueva come Simone Zaza ma in questo caso è tutt’altro che un complimento: rigore fallito in Perù-Danimarca come accaduto all’attaccante di Policoro contro la Spagna

In questi minuti, alla Mordavia Arena, si sta giocando la sfida Perù-Danimarca, prima giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. Allo scadere della prima frazione grossa chance per la formazione peruviana allenata da rigore: calcio di rigore per il fallo di Yerary su Christian Cueva. E’ proprio l’attaccante che milita nel Sao Paulo a presentarsi dal dischetto, ma il suo tiro non va per il meglio. Anzi…

Ricordate il rigore di Simone Zaza calciato in Italia-Germania dei quarti di finale dell’Europeo del 2016? Ecco, c’è il rischio che Christian Cueva sia un suo grande fan. Il classe 1991, tra i migliori della prima frazione per il Perù, ha calciato alle stelle il penalty del vantaggio e il tiro è stato preceduto da dei passettini, simili a quelli dell’attaccante di Policoro. I compagni di squadra lo hanno rincuorato per l’errore, ma sui social si sprecano i paragoni: qui di seguito il video del tiro dagli 11 metri dell’esterno ex Toluca e Alianza Lima