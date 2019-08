Il centrocampista della Juve Under 23, Grigoris Kastanos è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Pescara: le ultime

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Pescara si prepara ad accogliere Grigoris Kastanos. Il centrocampista cipriota classe ’98 incontrerà quest’oggi il club abruzzese per definire il suo passaggio dalla Juventus Under 23 al Pescara.

Nella scorsa stagione, Kastanos ha totalizzato 32 presenze mettendo a segno 3 reti in Serie C. Il calciatore approverà al club del Delfino con la formula del prestito secco.