Pescara, Legrottaglie è il nuovo allenatore della Primavera

Ricomincia la carriera di allenatore di Nicola Legrottaglie. L’ex giocatore riparte dal Pescara, dove allenerà la Primavera. A comunicarlo è proprio il club abruzzese sui social.

«Ufficiale: Nicola Legrottaglie è la nuova guida tecnica della formazione Primavera. Benvenuto Nicola!» ha scritto il club su Twitter. Dopo le esperienze al Bari (allievi), Akragas e Cagliari (come vice allenatore nel 2017), l’ex Juve riparte dal Pescara.

⚪🔵 UFFICIALE | Nicola #Legrottaglie è la nuova guida tecnica della formazione #Primavera. Benvenuto #Nicola!

We are pleased to announce the appointment of Nicola #Legrottaglie as #Primavera Manager for next season. Welcome #Nicola!

📃: https://t.co/HlJNpnaCRj pic.twitter.com/PC3VxKrau9

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) June 24, 2019