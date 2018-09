Udinese-Toro fa discutere: il gol annullato a Berenguer fa infuriare il direttore sportivo granata, che prende posizione sull’episodio

Già alla prima giornata, dopo la sconfitta contro la Roma, il direttore sportivo del Toro Gianluca Petrachi era letteralmente esploso. E stavolta, se possibile, è ancor più arrabbiato dopo Udinese-Toro. Il gol annullato a Berenguer fa saltare i nervi al dirigente granata, che ai microfoni di Sky non ci vede più: «Il gol annullato? Mi aspetterei una cosa diversa: a cosa serve il Var se in una cosa così importante l’arbitro fischia prima che la palla entri in porta? Mi spiace perché lo scorso anno non abbiamo detto niente, ma adesso sì. Vorrei parlare della partita ma così non si può. Perché fischi mentre la palla va in porta? Abbiamo detto che la palla deve entrare e poi fischia, abbiamo fatto 400 riunioni su questo. Mi metto a ridere per non piangere. Io sono pro-var a tutti gli effetti, ma se abbiamo il Var, perché non lo utilizziamo? Non so più a cosa pensare».