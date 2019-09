Pinamonti: «Icardi? Fa strano non vederlo più all’Inter»

Dal ritiro della Nazionale Under 21 Andrea Pinamonti ha commentato l’addio di Mauro Icardi ai colori nerazzurri

Direttamente dal ritiro della Nazionale Under 21 del ct Paolo Nicolato, che si sta svolgendo in questi giorni a Torre del Grifo, Andrea Pinamonti, ha commentato il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

CAMPIONATO – «La Juve ha vinto per tanti anni e parte favorita per lo Scudetto, ma Napoli e Inter hanno accorciato il gap, per questo sarà un campionato bellissimo».

ICARDI – «Mi fa strano vederlo via dall’Inter dopo tanti anni in nerazzurro. Si sa che non sempre un giocatore può rimanere nella stessa squadra per tutta la carriera. Posso solo augurargli il meglio al Psg, sperando che sia una grande stagione per lui».