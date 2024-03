Milan, conferenza Pioli: «Questo è il periodo decisivo della stagione»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

COME HA VISTO IL GRUPPO – «Il gruppo si è diviso in due. Chi è rimasto a casa ha recuperato energie e ha lavorato bene. Chi è andato via, a parte Kjaer che è tornato con un affaticamento e non ci sarà domani a scopo precauzionale, con gli altri ci siamo visti ieri. L’unico impegnato tanto è stato Pulisic con gli USA, lo valuterò bene ma mi sembrava in buone condizioni».

RAZZISMO JUAN JESUS ACERBI – «Diventa difficile giudicare l’episodio perché non ho tutto sotto mano. Ma nel 2024 non possiamo che essere contro questi episodi di razzismo negli stadi. È ora di smettere».

SENSAZIONI IN VISTA DEL RUSH CAMPIONATO-EUROPA – «Comincia il periodo decisivo della stagione. Quanto fatto fino ad oggi è importante ma dipende da come finiamo la stagione. Dobbiamo giocare il miglior calcio possibile, far salire la prestazione per raggiungere i migliori risultati possibili».

GAP DI 14 PUNTI CON L’INTER – «Sono reali perché la classifica non possiamo cambiarla. L’Inter ha fatto un campionato eccezionale e noi non abbiamo avuto la capacità di starle più vicino. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati tanto come risultati e gioco, dobbiamo continuare così fino alla fine».

