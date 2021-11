Pioli: «Non siamo stati lucidi a mantenere il vantaggio. Vedo le facce giuste dopo due sconfitte»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

MATCH – «Ci è mancata lucidità. Abbiamo sbagliato troppo situazione credo soprattutto nell’area avversaria. Ci è mancato l’ultimo passaggio o l’attacco alla porta o il movimento giusto. Dovevamo gestire meglio il vantaggio e invece abbiamo commesso un errore che in questo momento paghiamo a caro prezzo. E’ chiaro che se in due partite abbiamo subito sette gol qualcosa non ha funzionato. Giocato con sufficienza? Non è un termine che mi piace. Non siamo stati lucidi mentalmente e quando non sei lucido mentalmente…».

FLORENZI – «È un ragazzo fantastico che si mette a disposizione. Appena arrivato l’ho utilizzato più alto. Dopo 2-3 partite mi si è avvicinato per dirmi, sempre con il massimo rispetto: “Mister, quand’è che mi fai giocare nel mio ruolo?”. Credo che oggi abbia controllato bene Raspadori, sta crescendo di condizione ed è un giocatore importante».

REAZIONE – «Facce giuste dopo due sconfitte. Ci siamo ricordati che non venivamo da una vittoria. Non credo che l’approccio sia stato sbagliato. Dovevamo essere più bravi nella gestione del vantaggio. Siamo consapevoli delle nostre qualità e difetti, dovremo lavorare per migliorare. Nelle ultime partite abbiamo fatto un po’ meno un po’ tutti».