Pioli Milan, la conferma passa da alcuni obiettivi importanti

Pioli vuole tenersi il Milan, ma la sua conferma passa da alcuni obiettivi importanti: non è scontato il suo futuro nonostante il contratto fino al 2025.

La società è stata chiara col tecnico: il piazzamento in campionato con l’Inter a distanza siderale non può bastare, sul suo futuro influirà il cammino in Europa League. La proprietà deciderà a maggio ma Pioli sa bene che tutto passerà da quest’ultima fetta di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.