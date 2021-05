Pirlo, addio alla Juve ma può restare in Serie A: tre club sul tecnico

Dopo l’addio alla Juve Pirlo potrebbe sedersi su un’altra panchina in Serie A dalla prossima stagione. Il punto

Pirlo lascerà la Juve dopo una stagione per fare spazio al ritorno di Allegri. Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha spiegato la posizione del tecnico vincitore della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia al primo anno da allenatore in carriera.

«Pirlo sapeva dei contatti della Juve con Allegri. Le ultime comunicazioni di Pirlo sono state spensierate, forse voleva provocare dicendo di meritare la conferma. Sapeva però che la Juve aveva in pugno Allegri e non aveva la certezza di restare. Quando ha visto che il Real Madrid e l’Inter erano su Allegri, ha pensato di avere una chance, ma non aveva ottimismo di restare alla Juve. Vedremo se avrà un’opportunità in Serie A. Ci sono tante squadre che devono trovare allenatore come Verona, Sampdoria e Sassuolo. Andrea deciderà con calma».