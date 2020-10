Pirlo: «Rinviare Juve-Napoli? No, c’è un comunicato…» – VIDEO

Andrea Pirlo non considera l’ipotesi di rinvio per Juve-Napoli: ecco le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida

JUVE NAPOLI – «Non penso ci sia il rischio di non giocare. C’è un comunicato della Lega che ha dato delle regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita come tutte le altre e saremo pronti. Non siamo influenzati da questa situazione»