Pistocchi: «Maradona nella mia classifica è il numero uno»

Maurizio Pistocchi non ha dubbi: Diego Armando Maradona è il più grande calciatore della storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcionews24.

MARADONA – «Io ho una grande fortuna: ho iniziato a lavorare nel giornalismo nel 1975, quindi ho visto tutti i più forti. Ho potuto vedere tutti i più grandi: Platini, Maradona, Zico, Matthaus, Falcao, Van Basten, Gullit, Baggio. Nella mia personale classifica Maradona è il numero 1, ho avuto anche la fortuna di intervistarlo in esclusiva per un’ora a Siviglia nel 1993, un ragazzo fantastico Diego. Messi non è Maradona che vinceva le partite da solo anche con Bianchi, Bigon e Bilardo. Maradona è Pavarotti che può cantare anche da solo sulle rive dell’Hudson».