Il giornalista Maurizio Pistocchi afferma su Twitter che l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus non sia sufficiente per competere con i top club europei

I tifosi italiani di qualsiasi colore attendono con ansia di sapere se effettivamente Cristiano Ronaldo si trasferirà alla Juventus. Il fenomeno portoghese sembra davvero intenzionato a vestire il bianconero e il Real Madrid pare sia pronto a cedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Stando agli ultimi rumors, Ronaldo dovrebbe firmare tra pochissime ore il contratto che lo legherà al club di Torino. Alcuni esperti sottolineano l’importanza dal punto di vista commerciale e d’immagine di questa operazione mentre altri si soffermano sul fatto che l’arrivo di Ronaldo darà alla Juventus qualche chance in più di competere a livello europeo.

Secondo il giornalista RAI Maurizio Pistocchi l’arrivo dell’attaccante portoghese non è però garanzia di sicura vittoria. «L’arrivo di CR7- uno dei calciatori più forti e più decisivi al mondo – dovrà togliere alibi mentali al tecnico, ai giocatori e ai tifosi: per vincere in Europa i grandi giocatori servono ma non bastano. Ci vogliono anche una idea di gioco e una mentalità diversa», ha twittato il giornalista. Le esternazioni di Pistocchi non hanno ovviamente fatto piacere a diversi supporter della Juventus, che da tempo lo accusano di essere dichiaratamente ostile ai colori bianconeri.