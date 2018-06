Matias Vecino è sempre stato un profilo da Premier League e questa potrebbe essere l’estate giusta per un suo trasferimento Oltremanica

L’Inter è a caccia di plusvalenze che permettano alla società neroazzurra di rientrare a pieno nei parametri imposti dal Financial Fair Play. L’idea è quella di non cedere big come Milian Skriniar e Mauro Icardi ma qualcun altro, tra cui appunto Matias Vecino. La tesi avanzata da Tuttosport si basa su due fatti: l’uruguayano è stato spodestato dal ruolo di titolare, complice la pubalgia, e dalla sua cessione si potrebbe ricavare una plusvalenza da 12 milioni di euro. Pagato 24 milioni l’estate scorsa, adesso nel vale 18 e potrebbe essere ceduto in Premier League per 30.

Detto del Tottenham, che è tornato alla carica dopo l’interessamento della scorsa estate nei confronti dell’allora centrocampista della Fiorentina, ci sarebbero anche Chelsea ed Everton in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Vecino. All’Inter piace Moussa Dembelè, agli Spurs, oltre a Matias, interessa anche Joao Mario. Ne potrebbe anche venire fuori, quindi, una maxi operazione che porti esperienza internazionale e soldi freschi in dote al club neroazzurro. Invece l’opzione blues sarebbe da prendere in considerazione nel caso in cui Maurizio Sarri, suo mentore all’Empoli, dovesse diventare davvero il nuovo manager del Chelsea.