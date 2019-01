Pjaca-Romero: nuovi affari tra Juve e Genoa. E Kouamé…

Il Genoa è tornato all’assalto per Marko Pjaca. La Juve invece insiste per il difensore Christian Romero: le ultimissime

Juve e Genoa alle grandi manovre. I due club hanno eccellenti rapporti e stanno per concludere l’affare Sturaro: il centrocampista, come confermato dal dg Perinetti, è pronto a tornare in rossoblù. Accordo ormai definito: prestito di 18 mesi e riscatto fissato a 10 milioni di euro. Bianconeri e rossoblù parlano anche del futuro di Marko Pjaca e Christian Romero. Il club bianconero sarebbe disposto a cedere il giocatore croato al Grifone perché è conscio che in rossoblù giocherebbe di più di quanto non faccia in maglia viola ma il giocatore, almeno fino a questo momento, non pare intenzionato a lasciare la Fiorentina, nonostante l’arrivo di Muriel.

Si tratta comunque di un’operazione che, trovando l’accordo tra tutte le parti, si può anche chiudere nei prossimi giorni. I bianconeri ora sperano di convincere il giocatore ad accettare la destinazione rossoblù. Piccoli passi in avanti ma affare non ancora definito, proprio come vi abbiamo riportato in esclusiva, per Romero. C’è ancora distanza tra domanda (25-30 milioni) e offerta (15-18 milioni) ma l’affare alla fine si farà. La Juve ha in pugno il difensore argentino e se non dovesse chiudere l’intesa a gennaio, farebbe di tutto per chiuderla a giugno, lasciando il calciatore in prestito al Genoa fino al 2020. Tra le parti inoltre si potrebbe parlare anche di Kouamé: il classe ’97 piace al Napoli ma gli azzurri sembrano aver cambiato obiettivo…