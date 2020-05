Pjanic Barcellona in stallo: per il bosniaco non mancano i corteggiatori

La situazione tra il Barcellona e Miralem Pjanic è ancora in stallo. Per il bosniaco, però, non mancano i corteggiatori

Ancora tutto fermo sull’asse Barcellona-Torino per quanto riguarda il possibile scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Il giocatore brasiliano non sembra convinto dalla soluzione Juve e per questo motivo l’affare è in una situazione di stallo: i bianconeri, infatti, cederebbero il bosniaco solo per l’altro centrocampista.

Come spiega Tuttosport, comunque, sul numero 5 bianconero non mancano i corteggiatori: il bosniaco piace molto anche al Psg e al Chelsea.