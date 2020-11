Pjanic e il no alla Francia: «Ecco perché ho scelto la Bosnia»

Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a preferire la nazionale bosniaca alla Francia

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a preferire la nazionale bosniaca alla Francia.

«Avrei potuto giocare per la Francia quando sono arrivato a Lione, ma qualche giorno prima ho detto che il mio sogno era la Bosnia. So cosa ha passato il mio Paese e lì vedo tifosi davvero appassionati. Per me significa tanto. Domenech mi aveva chiamato, ma io avevo già deciso. L’ho ringraziato ovviamente, ma ho preferito essere realista. Per me la squadra francese all’epoca era troppo, e mi avrebbe ferito il cuore che dall’altra parte la Bosnia stesse guardando una delle partite per la Francia con me in campo».