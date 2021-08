Pjanic Juventus, contatti col Barcellona: il bosniaco può tornare in bianconero

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno riallacciato i contatti con il Barcellona per Pjanic. Ora il bosniaco può tornare a Torino

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, al momento Miralem Pjanic sarebbe favorito rispetto ad Axel Witsel come colpo last minute a centrocampo. Nuovi contatti con il Barcellona, che ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito secco e pagare metà stipendio alla Juventus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Nessuna volontà, però, da parte dei blaugrana, di prelevare giocatori dalla Vecchia Signora: questa l’idea di partenza della dirigenza della Juve, che voleva liberarsi in questo modo di un ingaggio pesante per fare spazio a Pjanic. Riflessioni in corso, dunque, alla Continassa.