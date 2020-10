Platini: «VAR? Non fa parte della nostra filosofia»

Michel Platini, ex calciatore e presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare del VAR

«Sono negativo perché non fa parte della nostra filosofia del gioco e dello sbaglio. Ha regolato qualche errore ma ne procura altri. Non risolve tutti i problemi. Se fai la sintesi di quello che è il VAR per le linee, gol e fuorigioco, va bene. Due cose complicatissime per gli arbitri da vedere. Per il resto, per i falli di mano, non ne ha bisogno. E’ il lavoro dell’arbitro vederli. Intanto però non si tornerà indietro».