Playoff Champions League, ecco il trittico delle stelle: Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City

Playoff Champions League, subito sfide stellari: il Manchester City affronterà una tra Real Madrid e Bayern Monaco: la serata delle tre big

L’urna di Nyon domani dovrà decidere i sorteggi dei playoff Champions League e l’attenzione di tutti è per il trittico composto da Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, con gli inglesi che affronteranno una delle altre in una vera e propria finale anticipata, mentre chi eviterà la squadra di Guardiola troverà un più abbordabile Celtic. Ci saranno insomma 23 Champions League nello spazio di due playoff: 15 Merengues, 6 dei bavaresi e una a testa per le due britanniche.

Nella serata di ieri il duello a distanza tra Real e Bayern si è risolto con un nulla di fatto: le due squadre hanno provato il sorpasso e controsorpasso una sull’altra, ma alla fine sono finite appaiate in classifica: stesso numero di punti, differenza reti, gol fatti e vittorie. Il City invece ha avuto una serata più movimentata: in casa finisce il primo tempo in svantaggio, ma poi nella ripresa Kovavic, un autogol di Ordonez e la prima rete europea di Savinho salvano Guardiola da una potenziale e catastrofica eliminazione al primo turno.