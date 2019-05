Verona-Perugia, primo turno playoff Serie B 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cominciano i playoff di Serie B anche per Verona e Perugia. Negli ultimi due scontri diretti il Verona si è imposto per 2 a 1, ottenendo per la prima volta nella sua storia un doppio successo contro la squadra umbra in un singolo campionato. Come nel caso di Spezia-Cittadella di ieri sera anche questo confronto sarà deciso con una gara secca: in caso di parità dopo i primi 90 minuti ci saranno i supplementari, mentre nel caso in cui il pareggio permanga per tutti e 120 i minuti a passare sarà il Verona, in virtù del miglior piazzamento conseguito in campionato.

Verona-Perugia 1-0: tabellino

MARCATORI: 41′ pt Samuel Di Carmine

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

NOTE: AMMONITI: Dragomir, Faraoni, Empereur, Kouan ESPULSI: Kouan

Verona-Perugia: diretta live

76′ – Buon break del Perugia che prova a reagire e ottiene un calcio d’angolo. Sembra entrato bene in gara Han

72′ – Doppio cambio: il Verona cambia Matos per Lee, il Perugia fa uscire l’infortunato Sadiq per Han

68′ – Battuta di Verre direttamente sulla barriera, il Verona spazza in fallo laterale

67′ – Sotto di un gol e di un uomo non smette di crederci la squadra di Nesta, che ottiene un’interessante punizione ad un metro dall’area di rigore dei gialloblu

64′ – Espluso Kouan: si mette male per il Perugia, doppio giallo per Kouan e umbri in dieci. Per Pezzuto non è necessario un controllo Var

59′ – Secondo cambio per la squadra di Nesta, esce Falasco ed entra Mazzocchi. Partita non buona quella del terzino

57′ – Primo squillo per il Perugia in questo secondo tempo: ottimo conclusione al volo di Vido su palla lunga, fuori di un metro

52′ – Ancora il duo Zaccagni-Di Carmine! Il centrocampista cambia passo e con l’esterno mette Di Carmine a tu per tu con Gabriel. Miracolo del portiere ex Milan.

50′ – Primo cambio per il Perugia, esce l’ammonito Dragomir ed entra Falzerano

49′ – Occasione per il Verona! Di Carmine smarca con un colpo di tacco Zaccagni che tenta il tiro da fuori, una deviazione rende difficile la parata per Gabriel che riesce a metterci una pezza

45′ – Inizia il secondo tempo, niente cambi per le due squadre

SINTESI PRIMO TEMPO – Partita lenta nei primi 30 minuti quella tra Verona e Perugia, complice il campo reso difficile dalla pioggia. Dopo mezzora di controllo da parte dei gialloblu è uscito il Perugia che in tre minuti ha trovato tre nitide palle gol sciupate da Kouan e Sadiq. Importante per il Verona aver trovato con l’ex Di Carmine il gol dell’uno a zero al 41′: ora servono due reti in 45 minuti al Perugia per passare il turno.

45’+2 – FINE PRIMO TEMPO

45′ – Sono due i minuti supplementari concessi dal direttore di gara

41′ – GOL DEL VERONA! Pallone basso di Faraoni per Di Carmine che nonostante la doppia marcatura si gira col piede perno e infila da 16 metri il gol dell’uno a zero!

35′ – Ammonito Kouan: momento caldo della gara, fallo vicino alla bandierina di Kouan su Zaccagni e punizione concessa al Verona. Nulla di fatto

33′ – Sadiq! Percussione fenomenale del nigeriano che a tu per tu con Silvestri si fa parare il tiro dell’uno a zero! E’ allo sbando il Verona

32′ – Ancora Kouan! Coast to coast del difensore e rasoterra da fuori area che Silvestri battezza fuori

30′ – Palla gol per il Perugia! Traversone nato da un corner concesso superficialmente dalla squadra di Aglietti, stacca Kouan e la palla finisce fuori a fil di palo

27′ – Ammonito Empereur: fallo ingenuo del difensore su Verre, terza ammonizione della gara

25′ – Matos ci prova da lontano, tiro da 25 metri e palla abbondantemente fuori. Sta alzando il ritmo la squadra di Aglietti

20′ – Chance per il Verona! Percussione di Matos e palla al centro per Di Carmine, Gyomber ci mette una pezza

16′ – Il Verona non si fa sorprendere in fase difensiva e riparte, ma il Perugia sta crescendo

15′ – Ammonito Faraoni: primo giallo anche per il Verona, intervento duro di Faraoni su Sadiq nei pressi del fallo laterale. Punizione da buona posizione per il Perugia

10′ – Ammonito Dragomir: punito dall’arbitro un fallo tattico su Gustafson a metà campo

7′ – Errore clamoroso di Dawidowicz che pressato dentro l’area di rigore sceglie un rischiosissimo retropassaggio per Silvestri. Freddissimo il portiere che si fa trovare preparato ed elude l’intervento di Sadiq

2′ – Il Verona cerca subito di imporre il suo ritmo di gioco e trova un affondo dalla destra con Faraoni, il cross non raggiunge Di Carmine grazie ad una buona uscita di Gabriel

1′ – E’ iniziata la sfida

Squadre in campo. Tra poco il fischio d’inizio.

Verona-Perugia: formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi. A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Pazzini, Colombatto, Balkovec, Lee, Danzi, Tupta, Bianchetti. Allenatore: Aglietti.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, El Yamiq, Falasco; Kouan, Carraro, Dragomir; Verre; Sadiq, Vido. A disposizione: Bizzarri, Perilli, Felicioli, Mazzocchi, Bianco, Sgarbi, Ranocchia, Pavlovic, Cremonesi, Moscati, Falzerano, Han. Allenatore: Nesta.

Verona-Perugia: probabili formazioni e pre partita

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Colombatto, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi. Allenatore: Aglietti.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, El Yamiq, Gyomber, Falasco; Kouan, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq. Allenatore: Nesta.

Verona-Perugia Streaming: dove vederla

Verona-Perugia sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.