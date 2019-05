Playoff Serie B, Verona-Pescara 9 anni dopo: questa volta niente finale

Verona-Pescara è la seconda semifinale dei playoff di Serie B 2018-2019: ieri ha vinto il Benevento

Stasera la seconda sfida di semifinale di playoff di Serie B 2018-2019 tra Verona e Pescara. Il primo turno, ieri, ha visto il Benevento trionfare sulla Cittadella nel match di andata. Questa sera sarà sfida tra Pescara (4°) e Verona (5°).

Nei precedenti tra le due squadre, emerge un’altra gara nei playoff: una finale di Lega Pro: finita in pareggio (2-2).Nei duelli stagionali, al Bentegodi hanno trionfato gli scaligeri per 3-1. I Delfini non sono andati oltre al pareggio (1-1) nella partita di ritorno in casa.