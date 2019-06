Playout Serie B: tra polemiche, scioperi e decine di assenze scocca l’ora della sfida d’andata tra Salernitana e Venezia

Dopo lunghe settimane di polemiche ed aule di tribunale, in Serie B scocca l’ora dei playout. Non più a parole, ma in campo. Per quanto non possa che risultare surreale il clima in cui si disputerà la doppia sfida tra Salernitana e Venezia.

Si parte questa sera in Campania, con i lagunari privi per protesta dei propri sostenitori. Che diserteranno poi anche la gara in casa. Ma non saranno gli unici a mancare: mister Cosmi dovrà fare a meno di undici pedine tra infortunati, squalificati e convocati in Nazionale. A rendere lo scenario ancora più inverosimile.