Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Psv Eindhoven chiedendo l’aiuto al Barcellona

Mauricio Pochettino sarà impegnato domani sera col Tottenham a Wembley nella sfida di Champions con il Psv Eindhoven, una gara che potrà dire molto sul passaggio del turno del club di Londra. Il Tottenham spera infatti di vincere domani sera e di vedere l’Inter perdere contro il Barcellona per giocarsi poi il tutto per tutto a Londra il 28 novembre.

Pochettino risulta ottimista: «Possiamo ancora approdare agli ottavi, ma dobbiamo vincere a tutti i costi domani. Confronto con la scorsa stagione? La scorsa stagione è il passato. Ora conta il presente e abbiamo ancora le nostre chance a disposizione. Non possiamo affidarci al Barcellona, dobbiamo pensare a sfruttare al meglio i nostri mezzi. Eventuale eliminazione imbarazzante? Quando capiti in un girone con Barcellona, Inter e Psv ci può stare di uscire al primo turno. Delusi sì, imbarazzati noi. Mi dispiacerebbe per i nostri tifosi, questo sì, non festeggiare il nuovo stadio con la qualificazione agli ottavi. È una stagione strana, ma sono contento perché è iniziata la nuova stagione di House of Cards e ieri ho visto tre episodi. Ho imparato molto da questa serie».