Pochettino: «Futuro? Aperto anche a un’esperienza all’estero»

Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham in passato accostato alla Juve, ha parlato del suo futuro dopo l’esperienza agli Spurs

Mauricio Pochettino nel corso della sua intervista a Sky Sports ha affermato di sentirsi pronto per tornare a sedersi su una panchina dopo la fine della sua avventura al Tottenham.

«Pronto a tornare ad allenare? Ero pronto già prima. La cosa più importante nel calcio è andare avanti rapidamente, adattarsi alla nuova realtà. Naturalmente è doloroso lasciare un club dopo cinque anni e mezzo, lavorando così duramente per sviluppare e raggiungere obiettivi. Ma questo è il calcio. Tutto passa molto velocemente. Bisogna andare avanti. Futuro in Premier? Adoro l’Inghilterra. La mia idea è di continuare a vivere a Londra, ma allo stesso tempo sono aperto a diversi paesi, per ascoltare e vedere cosa succede».