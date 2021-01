Pochettino: «Icardi titolare? Un passo alla volta» – VIDEO

Mauricio Pochettino ha parlato della situazione di Mauro Icardi

Mauricio Pochettino, neo allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della situazione relativa a Mauro Icardi.

«Un passo alla volta, dolcemente. Mauro viene da un infortunio e sta lavorando molto bene. Piano piano si sta integrando nuovamente nella squadra. Fare gol è importante tanto per lui quanto per Sarabia. Si tratta di una motivazione in più per il giocatore. Anche gli altri giocatori devono sentire di avere una possibilità. Ma soprattutto bisogna farsi trovare preparati quando arriva l’opportunità».