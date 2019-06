Pogba, addio allo United: «Cerco una nuova sfida altrove». Il centrocampista francese pronto a cambiare maglia

Sono parole di risonanza internazionale quelle rilasciate da Paul Pogba microfoni di Reuters a margine di un evento a Tokyo. Eccole: «Dopo questa stagione, che è stata anche la mia migliore, e tutto quello che è successo, credo per me sia il momento giusto per cercare una nuova sfida da qualche altra parte».

E ancora: «Dopo questa stagione, che è stata anche la mia migliore, e tutto quello che è successo, Ci sono tante cose dette e tanti pensieri. Sono stato a Manchester tre anni e sono stato alla grande. Ho avuto buoni momenti e cattivi momenti, come tutti. Come ovunque». Sulle tracce del centrocampista del Manchester United ci sono Real Madrid e Juventus. Pavel Nedved ha incontrato il suo agente Mino Raiola a Montecarlo.