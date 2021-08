Pogba, assalto Psg nell’estate 2022: pronto un ingaggio monstre

Il Psg potrebbe puntare sull’acquisto di Paul Pogba a parametro zero nella prossima estate. Pronta una super offerta per convincerlo

La notizia lanciata da The Indipendent, se confermata, sarebbe clamorosa. Il Psg, infatti, sarebbe pronto a mettere le mani anche su Paul Pogba ma nell’estate del 2022, quando potrebbe liberarsi a parametro zero se non dovesse rinnovare il proprio contratto con il Manchester United.

Per il numero 6 francese sarebbe pronto un super contratto con un’offerta di ingaggio folle: 31 milioni di euro netti a stagione per anticipare la concorrenza.