Pogba, Dybala e Maignan in forse, ma quanta Serie A a Qatar 2022!

Sono tanti i giocatori della Serie A che andranno a fare il Mondiale di Qatar 2022, molti di più di quello di Russia 2018

Sono tanti i nomi grossi del nostro campionato che a oggi sono a forte rischio per il Mondiale. E sarebbe un grosso impoverimento per lo spettacolo globale se – dopo la mancata qualificazione degli azzurri – in Qatar mancassero anche big della Serie A come Pogba, Dybala, Maignan, Di Maria e i tanti che oggi vivono una situazione d’incertezza. Ma a riprova di una crescita d’appeal del calcio italiano, ancor prima che si facciano le convocazioni definitive da parte della nazionali, le previsioni dicono che saranno molti di più rispetto a Russia 2018 i giocatori che militano in Serie A.

Quattro anni fa, nel Mondiale vinto dalla Francia, la Serie A portò 58 giocatori italiani. Le previsioni per Qatar 2022 parlano di un incremento sensibile, potrebbero aggirarsi attorno al numero di 85 rappresentanti. Come si spiega questa crescita e

da cosa è determinata? I principali fattori sono:



1 – LA PRESENZA DELLA SERBIA. Assente 4 anni fa, potrebbe portare in dote una vera e propria colonia di giocatori del nostro campionato. I due fratelli Milinkovic-Savic, gli juventini Kostic e Vlahovic, i granata Lukic e Radonjic, i viola Milenkovic, Terzic e Jovic, i veronesi Ilic e Lazovic, il doriano Djuricic. Sono ben 12, quasi metà della crescita del nostro calcio!



2 – L’INTERNAZIONALITA’ DI JUVE E MILAN. I due club potrebbero mandare in Qatar 11 o forse più giocatori a testa, comprendendo per ora quelli che hanno grossissimi margini d’incertezza. Praticamente un’intera squadra da mandare in campo. Per la Signora non è una novità: già a Russia 2018 erano 11 i rappresentanti del club. Decisamente superiore il contributo del Diavolo rispetto al recente passato, a dimostrazione della crescita di questo quadriennio. E non solo nel numero, ma anche nella rilevanza dei nomi. All’ultimo Mondiale i rossoneri furono Biglia, Kalinic, Zapata, Rodriguez ed André Silva. Oggi probabilmente nessuno di loro sarebbe titolare con Stefano Pioli.