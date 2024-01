Pogba Juve, il messaggio del francese alla squadra

In attesa della decisione del tribunale antidoping Paul Pogba, centrocampista della Juve, manda un messaggio alla squadra

Paul Pogba aspetta con ansia il prossimo 15 febbraio, quando il caso del centrocampista della Juve verrà discusso davanti al Tribunale Nazionale antidoping. Un pool di legali inglesi lavora dietro le quinte al suo caso, per far si che il francese riceva una riduzione della pena, ma intanto il numero 10 si sente ancora parte integrante del gruppo Juve.

Come svela Tuttosport, Paul ha mandato un messaggio dopo Lecce ai compagni, complimentandosi per la vittoria e dichiarando di non vedere l’ora di tornare a dare una mano. Perchè, infortuni o squalifiche o meno, il Polpo si sente ancora un vero calciatore.