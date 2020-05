Pogba: «Devo essere pronto, voglio solo tornare a giocare a calcio»

Paul Pogba ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale del Manchester United: queste le parole del centrocampista francese

PALESTRA – «Ho una piccola palestra a casa in casa. Posso fare un po ‘di allenamento, un po’ di corsa, un po ‘di bici, andare fuori e fare alcune cose con la palla. Mi sto tenendo occupato e in salute».

MOTIVAZIONE – «Dobbiamo rimanere motivati, non c’è altra scelta. È un periodo e non sappiamo fino a quando sarà così, ma ho ancora degli obiettivi in ​​testa e un giorno speriamo che questa pandemia si fermi. E poi dobbiamo tornare in campo, quindi dobbiamo essere pronti. Per quanto mi riguarda, sono stato fuori per molto tempo, quindi per me voglio solo tornare a giocare a calcio».

CONSIGLI – «Il mio consiglio prima di tutto è di stare al sicuro, stare a casa e continuare ad allenarsi. C’è sempre un modo di lavorare, puoi lavorare con qualsiasi cosa tu abbia a casa, puoi ancora fare sit-up, flessioni. Per gli addominali e il lavoro di base, non hai bisogno di pesi e cose del genere. Hai solo bisogno del lavoro».