Polonia Italia, Boniek: «Difficile vedere tanto pubblico allo stadio»

Zibi Boniek ha parlato della partita di domenica sera tra Polonia e Italia

Zibi Boniek, ex calciatore di Juventus e Roma e adesso presidente della Federcalcio polacca, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato di Polonia-Italia di domenica sera. In particolare della difficoltà di vedere tanto pubblico sugli spalti.

«È una buona notizia che possa tornare il pubblico, ma penso che sarà molto difficile riempire i 10mila posti a disposizione. La gente si è disabituata ad andare allo stadio e c’è ancora timore, paura di muoversi. C’è voglia di tornare allo stadio ma prima di tutto la gente pensa a difendersi».