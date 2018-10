Polonia-Italia: Mancini che fai? Entra Lasagna e non Immobile

Nel match decisivo di Nations League, Mancini ha scelto di gettare nella mischia anche Kevin Lasagna, undicesimo esordiente della sua gestione

L’Italia tenta il tutto per tutto per vincere contro la Polonia: Mancini si gioca la carta Lasagna per conquistare i 3 punti. L’attaccante, con la maglia numero 9, sostituisce Bernardeschi, che nel corso della partita ha avuto diverse occasioni, ma non le ha sfruttate a dovere. Sui social, intanto, i tanti tifosi che stanno seguendo il match non hanno certo apprezzato la mossa del ct. Molti di loro avrebbero preferito che a entrare fosse l’attaccante laziale. Immobile, inoltre non avrebbe preso benissimo la scelta del commissario tecnico. Nonostante ciò, Lasagna ha dato il suo contributo al vantaggio dell’Italia, spizzando di testa e servendo Biraghi, che in pieno recupero ha siglato il gol della vittoria