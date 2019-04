Gesto di solidarietà in Uruguay. Il portiere fa calciare un rigore al tifoso down: lo stadio esplode -VIDEO

Il calcio regala emozioni e gioie ed è spesso strumento di solidarietà. A confermarcelo nuovamente è quanto successo in Uruguay nella partita tra Plaza Colonia-Penarol, terminata 0-1.

Al termine del match: un tifoso down si presenta in campo e chiede al portiere del Penarol di battere un rigore. Il numero uno del Penarol acconsente e il tifoso sorprende tutti: un destro potente che finisce in rete e lo stadio esplode.