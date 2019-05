Porto, striscione in onore di Casillas: «Forza Iker!» – FOTO

Vittoria per 4-0 contro l’Aves per il Porto di Conceicao ovviamente dedicata ad Iker Casillas, colpito da un infarto in settimana

Poker del Porto contro l’Aves, la squadra di Conceicao vince 4-0 contro l’Aves e mantiene il passo del Benfica non mollando la lotta per lo scudetto. La vittoria è ovviamente dedicata al portiere Iker Casillas che lo scorso 1 Maggio in allenamento è stato colpito da un infarto. L’operazione è andata bene e le condizioni sono stabili, i compagni gli hanno fatto visita in settimana e gli hanno dedicato la vittoria di questa sera. Omaggio anche da parte della curva che con lo striscione «Forza Iker» ha mostrato la sua vicinanza al portiere spagnolo.