Portogallo, Santos: «K.O. pesante, non ci dormiremo» – VIDEO

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Francia in Nations League. Le sue parole.

«Male. Molto male. È un momento difficile sia per me che per i miei giocatori. Difficilmente ci dormiremo la notte ma ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di martedì. Abbiamo la responsabilità di fare una grande partita e di rappresentare il Portogallo».